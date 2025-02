Grosjacques, 'azioni di promozione Saint-Oyen e Etroubles'

"A seguito del completamento della variante alla Statale 27, sarà senza dubbio opportuno intervenire con azioni di promozione di Saint-Oyen e Étroubles".

Lo ha detto l'assessore regionale al turismo, Giulio Grosjacques, rispondendo in aula ad un'interpellanza della Lega Vda e aggiungendo: "Dal punto di vista delle azioni intraprese dai due Comuni è stato avviato uno studio di progettazione volto alla realizzazione di alcune batterie di cartellonistica da ubicare in diversi punti sulla Statale, sia a monte che a valle degli abitati, oltre alla proposta di realizzazione di due 'installazioni' da posare in corrispondenza delle due gallerie paravalanghe, anch'esse poste una a monte e l'altra a valle degli abitati. Questi interventi sono ancora in fase di studio di prefattibilità e non sono ancora stati presentati né all'Anas, né alla Regione. Manteniamo contatti continui con questi due soggetti e ci adopereremo affinché l'Anas rilasci tutte le autorizzazioni del caso. È per noi centrale e importante che sia data la massima visibilità a questi due comuni".

Erik Lavy (Lega Vda) si è detto soddisfatto della risposta: "I due Comuni stanno lavorando sui portali e sulla cartellonistica nella speranza che Anas li autorizzi ed è importante che la Regione li supporti in questa attività e nella loro azione di promozione del territorio. La realizzazione della variante è essenziale per deviare il transito dei mezzi pesanti dai centri abitati ma, d'altro canto, la riduzione del flusso veicolare generale potrebbe portare a una inevitabile mancanza di visibilità dei due centri abitati, che deve essere compensata con una maggiore pubblicità e una maggiore presenza di cartellonistica".



