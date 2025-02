Ganis, 'Grosjacques si faccia un giro tra i commercianti'

"L'assessore Grosjacques dovrebbe andare tra i negozianti e chiedere loro quali sono i problemi: ci vorrebbe maggiore attenzione alla realtà dei paesi, a quello che vivono quotidianamente, proprio per adeguare il percorso e andare nella giusta direzione". Lo ha detto il consigliere Christian Ganis (Forza Italia) che ha presentato in aula un'interpellanza sul sostegno economico agli esercizi di vicinato.

"La normativa in questione - ha spiegato Grosjacques - non sostiene tutta la platea delle attività commerciali, ma prevede contributi specifici a sostegno degli esercizi di vicinato per il commercio al dettaglio di generi alimentari e di prima necessità. I codici Ateco ammessi ai contributi sono stati definiti per supportare le attività essenziali nei piccoli centri, garantendo risorse a quelle che contribuiscono maggiormente alla vitalità del territorio e ai bisogni dei residenti. Estendere questi benefici a tutte le categorie di attività commerciali, senza una sezione basata sul tipo di attività commerciale svolta, sarebbe quindi contrario a quanto prevede la norma. D'altra parte, questa estensione indiscriminata del beneficio a tutte le attività commerciali comporterebbe un incremento significativo e non prevedibile del numero dei beneficiari, con il rischio di ridurre l'importo del contributo disponibile per ciascun esercizio, vanificando così l'efficacia del sostegno".

L'assessore ha poi aggiunto: "Nei quattro anni di applicazione della legge, lo stanziamento complessivo è stato progressivamente aumentato (da 500.000 a un milione di euro), ma l'intensità dell'aiuto non ha mai raggiunto il massimo consentito dalla legge: questo evidenzia la necessità di mantenere un sistema di supporto mirato, che consenta di sostenere efficacemente le attività realmente necessarie".





