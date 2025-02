Testolin, preoccupazione per futuro del traforo del Monte Bianco

"Riguardo ai temi di interesse per la Valle d'Aosta, abbiamo subito messo l'accento sulla situazione del traforo del Monte Bianco, che solleva serie preoccupazioni sul futuro del collegamento autostradale, ma anche sul presente. Da parte mia, ho sottolineato che un traforo del Monte Bianco percorribile in sicurezza è anche una garanzia di sicurezza della circolazione e di attenzione all'ambiente per i territori collegati dal traforo. Ho ricordato la necessità e l'urgenza di valutare soluzioni per assicurare in maniera realistica la sicurezza dei collegamenti, la sicurezza della circolazione e il rispetto degli obiettivi ambientali".

Così il presidente della Regione, Renzo Testolin, nelle proprie comunicazioni al Consiglio Valle, riferendo della propria partecipazione, venerdì scorso, alla seconda riunione del Comitato di cooperazione frontaliera italo-francese a Nizza (Francia).

"A questo riguardo - ha aggiunto Testolin - dobbiamo ringraziare il ministro Tajani per aver voluto sostenere con forza la causa del secondo traforo e per aver proposto un tavolo tecnico di lavoro per affrontare quanto prima le questioni tecniche e di costo, così da poter comprendere a livello politico se il percorso del doppio tunnel è fattibile. D'altra parte, grazie anche ai ministri Barrot e Tabarot per aver in qualche modo accettato il percorso d'approfondimento".



