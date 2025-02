Tac al gatto, Pcp 'il caso non gravi sulle liste d'attesa'

"Abbiamo letto che l'ufficio provvedimenti disciplinari ha a disposizione 120 giorni per esaminare la questione: chiediamo che si solleciti la conclusione del procedimento in tempi rapidi e, nel caso ci fosse una sospensione del medico, ci si attivi fin d'ora per trovare una soluzione alternativa, perché questa vicenda non deve andare ulteriormente a scapito delle persone che sono in lista di attesa, anche per la radiologia, le risonanze e le tac". Così la consigliera regionale Chiara Minelli (Pcp) replicando all'assessore alla Sanità Carlo Marzi, che ha risposto a un'interrogazione del gruppo consiliare sul caso del radiologo interventista Gianluca Fanelli, che ha ammesso di aver sottoposto a Tac e curato la propria gatta all'interno dell'ospedale Parini di Aosta, dove il professionista è responsabile della struttura semplice di Radiologia e neuroradiologia interventistica.

"Auspichiamo non si approfitti, almeno a livello istituzionale, di questa occasione per eventuali strumentalizzazioni che sarebbero inopportune, sia perché la sanità valdostana è un bene primario comune da tutelare sempre e comunque, sia perché il buonsenso politico deve avere come priorità l'attenzione al lavoro svolto dai nostri operatori", ha detto Marzi.

L'assessore ha ricordato che l'Usl ha "trasmesso, nel suo ruolo a cui è chiamata in qualità di datore di lavoro, la segnalazione alla procura della Repubblica presso il Tribunale di Aosta, chiedendo l'intervento in ordine a tutti i reati che l'autorità giudiziaria competente riterrà di ravvisare nei fatti esposti e in quelli che saranno accertati nel corso delle indagini. Contestualmente, l'azienda ha avviato le procedure interne con la segnalazione all'ufficio provvedimenti disciplinari".



