Giorno del Ricordo, Bertin 'monito per preservare memoria storica'

"Ricordare queste tragedie significa riaffermare i valori della pace, del rispetto e del dialogo tra i popoli. Che questa giornata sia un monito per preservare la memoria storica e costruire un futuro basato sulla solidarietà, sulla comprensione reciproca e sul superamento dei nazionalismi in una prospettiva europea". Così il presidente del Consiglio Valle, Alberto Bertin, in apertura dei lavori dell'assemblea regionale, richiamando il Giorno del ricordo - che si è celebrato lunedì 10 febbraio - riconosciuto con la legge 92 del 2004 per conservare la memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale.



