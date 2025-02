Contributi alle locazioni, presentate quasi 2.700 domande

"Le domande pervenute mediante la piattaforma online sono state 2.696. Di queste, 40 sono state escluse perché non in possesso di Isee o con Isee che risulta superiore ai requisiti di accesso. Sono calate di 288 nuclei rispetto al 2023, di cui 241 nella fascia di reddito Isee fino a 7.500 euro. Sono piccoli segnali positivi che rendono evidenti le ricadute positive delle diverse misure che abbiamo messo in campo in questi anni per fronteggiare le crescenti situazioni di disagio e di povertà". Lo ha detto l'assessore alle politiche sociali, Carlo Marzi, rispondendo in aula ad un'interrogazione di Forza Italia.

"Tutte le domande sono in fase di istruttoria - ha aggiunto - e su tutte vengono eseguiti i controlli, in quanto le verifiche non sono più a campione: questo comporta i necessari tempi di istruttoria, ma consente di erogare sin da subito il contributo solo alle persone che ne hanno effettivamente diritto e di evitare nel contempo successive richieste di restituzione. Entro 90 giorni dalla data di chiusura di presentazione delle domande, ossia nel mese di marzo, la struttura competente redige l'elenco definitivo delle domande ammesse, determinandone l'importo e procedendo con l'iter di concessione del contributo. Ad aprile, sarà adottato il provvedimento che approva le concessioni dei contributi degli utenti ammessi e saranno avviate le erogazioni.

In questi ultimi anni molto si è fatto per ottimizzarne le procedure e l'efficacia".

"Da una parte sembrerebbe che la situazione sia migliorata rispetto al passato - ha replicato Pierluigi Marquis (Forza Italia) - ma sappiamo che non è così: il problema è che i limiti Isee sono bassi e occorrerebbe alzarli perché molte famiglie sforano questa situazione e, pur trovandosi in oggettive difficoltà, non possono usufruire del beneficio".



