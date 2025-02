Albo artisti valdostani, prosegue iter proposta di legge Lega

E' l'istituzione di un albo suddiviso in due categorie -'Spettacoli dal vivo' e 'Arte' - uno dei punti principali della proposta di legge del gruppo Lega Vda per la valorizzazione degli artisti in Valle d'Aosta.

Il documento prevede che gli iscritti all'albo possano ricevere contributi, sussidi e rimborsi spese per le trasferte.

La proposta di legge è stata depositata il 31 luglio del 2023 e, dopo essere passata al vaglio della commissione competente e del Cpel, ricevendo parere negativo, proseguirà l'iter di discussione in Consiglio Valle.

''La nostra proposta di legge - spiega il consigliere Simone Perron (Lega) - ha ricevuto parere positivo da tutte le associazioni, perché il nostro obiettivo è quello di valorizzare gli artisti valdostani, ma anche di sostenerli e farli conoscere. Sicuramente si tratta di una legge ambiziosa e innovativa, ma non capiamo perché la maggioranza abbia dato parere negativo''. Alla proposta di legge è stato aggiunto anche un emendamento da parte di Forza Italia affinché venga inserita la sottosezione dedicata ai grafici.

''Le sezioni che abbiamo previsto - spiega ancora Perron - riguardano gli spettacoli visivi, la danza e il teatro, le arti plastiche e pittoriche, oltre alla fotografia e ora le arti grafiche''. Per Mauro Baccega (Forza d'Italia) ''si tratta di una proposta di legge che vuole valorizzare gli artisti, per cui ci stupisce questo atteggiamento della maggioranza''.



