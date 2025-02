Variazione di bilancio, iniziato l'iter in commissione

La seconda Commissione "Affari generali" del Consiglio Valle ha iniziato l'esame del primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2025-2027. Il presidente della commissione, Antonino Malacrinò (Fp-Pd), è stato nominato relatore del disegno di legge.

Il testo legislativo si compone di 17 articoli che dispongono una manovra di 48 milioni di euro, di cui 35,1 milioni finanziati da maggiori entrate e 12,9 milioni compensate con riduzioni di spese. Le spese correnti sono incrementate di 31,5 milioni di euro, mentre quelle di investimento di 3,6 milioni di euro. "Abbiamo sentito l'illustrazione da parte del presidente della Regione, Renzo Testolin. La manovra si rende necessaria per recepire gli accordi siglati con il Ministero delle finanze e ribaditi nella legge di bilancio dello Stato. È emersa le necessità di approfondire alcuni articoli del disegno di legge: abbiamo quindi programmato l'audizione degli assessori regionali di riferimento per la prossima seduta della Commissione" ha detto Malacrinò (Fp-Pd).



