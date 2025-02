Tac al gatto, il caso arriva nell'assemblea regionale

Arriva in Consiglio Valle il caso del radiologo interventista Gianluca Fanelli, che ha ammesso di aver sottoposto a Tac e curato la propria gatta all'interno dell'ospedale Parini di Aosta, dove il professionista è responsabile della struttura semplice di Radiologia e neuroradiologia interventistica. Con un'interrogazione a risposta immediata, le consigliere Chiara Minelli ed Erika Guichardaz (Pcp), chiedono infatti all'assessore alla Sanità, Carlo Marzi, di "conoscere nel dettaglio le iniziative assunte dall'azienda" Usl, "in particolare nei confronti del medico interessato". Minelli e Guichardaz citano le "numerose prese di posizione, in particolare quelle dell'azienda, dell'Ordine dei veterinari e dell'Ordine dei medici", ricordando anche l'"eco mediatica avuta da questa vicenda" e "la gravità della situazione sotto molteplici punti di vista".

L'ordine del giorno della riunione convocata mercoledì 12 e giovedì 13 febbraio prossimi è stata integrato anche da altre tre interrogazioni: due, che saranno illustrate rispettivamente dai gruppi Lega Vallée d'Aoste e Rassemblement Valdôtain, riguardano la realizzazione dell'ospedale di comunità di Verrès.

Un'altra, depositata dal gruppo Forza Italia, si occupa della convenzione stipulata tra l'Ausl Vda e l'ospedale di Sallanches per l'abbattimento delle liste di attesa.



