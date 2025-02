Proposta di legge elettorale della maggioranza, si tratta

La prima commissione "Istituzioni e autonomia" del Consiglio Valle ha esaminato la proposta di modifica della legge elettorale presentata dalla maggioranza.

Proposta che prevede l'introduzione delle tre preferenze di genere. Il testo sarà approfondito nei prossimi giorni dai commissari - una riunione è prevista giovedì prossimo durante la seduta dell'Assemblea - e sarà votato il prossimo 17 febbraio, in modo da poterlo eventualmente portare in aula nella riunione di fine mese. "Per il momento la nostra proposta - ha detto Erik Lavevaz (Union valdotaine), presidente della commissione - può contare sui nostri 19 voti. Vediamo se nei prossimi giorni ci sarà modo di allargare". "Noi partiamo dalla nostra proposta di legge e vedremo se si troveranno delle convergenze" ha invece detto Stefano Aggravi (Rassemblement valdotain). Il tema sarà discusso nelle prossime ore dalle varie segreterie politiche.





