Trasporti e ospedale al centro della riunione dell'Assemblea

Trasporti e ospedale sono due dei temi al centro della prossima riunione del Consiglio Valle, convocato mercoledì 12 e giovedì 13 febbraio per discutere un ordine del giorno composto da 57 oggetti.

Sono state presentate 18 interrogazioni: quattro del gruppo Forza Italia (apertura al pubblico del sito archeologico nell'area dei giardini di via Festaz ad Aosta; utilizzo delle fototrappole per il monitoraggio della fauna selvatica; tempistiche per la conclusione dei lavori di manutenzione del forno crematorio; contributi a sostegno delle locazioni), quattro del gruppo Lega Vda (intitolazione del campo sportivo polivalente di regione Tzambarlet a Giorgio Carlo Dal Monte; mancata valorizzazione del Giorno del ricordo nelle scuole; apertura della piscina regionale di Pré-Saint-Didier e costi dei lavori effettuati; campagna di informazione sulla gratuità della vaccinazione contro l'Herpes zoster e lo Pneumococco), sei del gruppo Progetto civico progressista (risultati degli approfondimenti della Struttura regionale enti locali sull'intitolazione di una via di La Thuile; notizie sulle osservazioni pervenute da soggetti terzi sull'aggiornamento del Piano regionale dei trasporti; ampliamento del bacino artificiale del Leissé per l'innevamento del comprensorio di Pila; subentro nella gestione del servizio idrico integrato da parte della società Services des Eaux Valdôtaines; tempi di riapertura del forno crematorio; candidature per la ricomposizione del Comitato etico territoriale), quattro del gruppo Rassemblement valdôtain (destinazione dell'ex centrale del latte di viale Piccolo San Bernardo; riassegnazione di alcune concessioni di grandi derivazioni d'acqua a società a totale controllo pubblico; lavori del Centro servizi per la povertà di via Stevenin ad Aosta; installazione di una scala di sicurezza esterna alla palazzina Centro prelievi dell'ospedale Parini).

Inoltre l'Assemblea dovrà trattare 27 interpellanze - tra cui una sull'andamento dei lavori di ristrutturazione e ampliamento dell'ospedale Parini - e cinque mozioni.



