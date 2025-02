Réunion Comité interparlementaire VdA, Wallonie et Jura

Une délégation du Conseil de la Vallée, composée des Conseillers Mauro Baccega, Albert Chatrian, Erik Lavy et Aurelio Marguerettaz, se rendra à Bruxelles les 5 et 6 février 2025 à l'occasion de la 20e session annuelle du Comité de coopération entre le Conseil de la Vallée et les Parlements de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la République et Canton du Jura. Les délégués du Comité de coopération participeront, le mercredi 5 février, au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, à une conférence sur "Les Parlements et l'intelligence artificielle", au cours de laquelle seront approfondis les enjeux éthico-politiques et juridiques de l'IA, ses applications pratiques dans les Parlements et ses implications dans la transformation des Assemblées législatives.

Le jeudi 6 février, le Comité de coopération tiendra sa 20e session annuelle et procédera à un tour d'horizon sur la situation politique et institutionnelle dans les trois entités.

Il se penchera également sur la question suivante: que signifie l'objectif d'être une assemblée moderne, innovante et œuvrant à la promotion de la démocratie? Ce thème permettra d'établir une comparaison entre les différents systèmes de fonctionnement des trois Assemblées parlementaires, avec un focus sur l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies utilisées.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA