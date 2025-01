Liste d'attesa, bocciata una mozione sul 'percorso tutela'

Il Consiglio Valle ha bocciato la mozione con cui il gruppo Lega Vallée d'Aoste sollecitava la giunta, per mezzo dell'Usl, a comunicare a tutti gli utenti in attesa di prestazioni specialistiche, la possibilità di fare ricorso al "percorso tutela", facilitando e accelerando le procedure di accesso, predisponendo anche una campagna di informazione mirata per far conoscere le potenzialità di questo percorso a tutti i potenziali fruitori. Sono stati 19 i voti di astensione (Uv, Fp-Pd, Pla, Sa) e 14 a favore (Lega Vda, Rv, Fi, Pcp).

"Il principio base di questo percorso - ha osservato il capogruppo Andrea Manfrin (Lega) - è quello di garantire i tempi di attesa per le prestazioni specialistiche includendo non solo le strutture pubbliche ma anche quelle private. Dal 2020 a oggi non risulta che questa opzione sia stata molto utilizzata anche a causa della mancanza di informazione nei confronti dei potenziali utenti, i quali non ne conoscono l'esistenza o l'iter da seguire. Dai dati reperiti sul sito dell'Usl risulta che nei primi mesi del 2023, su circa 357 mila prestazioni, le domande di accesso al percorso tutela erano solamente 751, di cui 349 sono state accolte".

"Restiamo in attesa - ha detto l'assessore alla Sanità, Carlo Marzi -. delle prossime modifiche" legislative "già previste a livello nazionale, che rendono ad oggi non opportuno dare informazioni parziali. È però importante anche fornire i dati ormai definitivi delle prestazioni che nel 2023 la sanità valdostana ha fornito alla comunità: 700 mila visite, più 2 milioni di prestazioni di laboratorio per una popolazione di poco più di 120mila abitanti. Ecco quindi che anche sui percorsi di tutela, per non creare false aspettative e per renderli adeguati alle motivazioni eccezionali per i quali possono essere richiesti per le prime prestazioni e visite, bisogna essere seri e chiari anche nelle informazioni che si trasmettono".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA