Lavy, comprensorio sciistico di Weissmatten penalizzato

"A noi sembra che" l'aspetto gestionale "sia decisamente carente all'interno della società" Monterosa "e riteniamo necessario che si intervenga per correggere una situazione per nulla ottimale. Innevare tutta la pista da cima a fondo, dovrebbe avere la massima priorità, da realizzarsi in concomitanza con l'apertura della stagione sciistica. Penalizzare la fruizione delle piste di sci significa incidere negativamente sull'andamento turistico e, di conseguenza, sull'economia del territorio". Così il vicecapogruppo della Lega, Erik Lavy, dopo aver presentato un'interpellanza sul comprensorio sciistico di Weissmatten a Gressoney-Saint-Jean.

L'assessore allo Sviluppo economico, Luigi Bertschy, ha spiegato che "al comprensorio del Weissmatten sono stati destinati 3 milioni 300mila euro per il potenziamento e rifacimento dell'impianto di innevamento artificiale e 213 mila euro per le reti di protezione sulla pista Larici. Questo a dimostrazione della volontà del nostro governo di sostenere le piccole stazioni sciistiche: dove altre regioni stanno disinvestendo, noi abbiamo deciso di investire, ottenendo risultati positivi e buone ricadute sul territorio. Ho scritto una lettera alla società Monterosa in cui, richiamando l'impegno del Consiglio regionale assunto a favore delle piccole stazioni, ho invitato i vertici della società e i sindaci dei territori interessati per verificare, anche sotto l'aspetto gestionale, la valorizzazione degli investimenti riconosciuti e valutare gli obiettivi assunti dai comuni con gli accordi di cooperazione. La rinascita dei piccoli comprensori è un lavoro corale tra politica, amministrazioni locali e attori del territorio: il governo ha dato indirizzi e finanziamenti e ora si tratta di capire come valorizzare le risorse affinché portino un valore aggiunto alle comunità locali".

Bertschy ha poi comunicato che "per l'innevamento artificiale, da inizio stagione fino al 22 gennaio, sono stati impiegati 27 milioni e 600mila litri d'acqua e la parte a monte dell'intermedia è stata aperta il 14 gennaio, quando l'innevamento programmato lo ha reso possibile. Non basta il freddo per innevare ma bisogna che questo si accompagni alla potenza dell'impianto e, non a caso, abbiamo destinato 3 milioni di euro per il suo rinnovamento. Nell'incontro che avremo ci confronteremo con i vertici di Monterosa sugli obiettivi futuri, spiegando che sarà necessario operare con l'obiettivo di garantire il benessere delle piccole stazioni sciistiche e dei loro territori".



