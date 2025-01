Bertschy, "proseguirà lo skipass al 50% per i valdostani"

Lo sconto del 50 per cento sullo skipass dedicato ai residenti in Valle d'Aosta avviato nella stagione 2024/2025 "necessita di un periodo sperimentale di almeno un triennio per potere essere valutato a fondo. I dati finora confermano la sua validità, dimostrando che i valdostani l'hanno accolta positivamente: il che ci fa dire che ci sarà continuità anche nelle prossime stagioni invernali". Così l'assessore ai Trasporti, Luigi Bertschy, rispondendo a un'interpellanza del gruppo Rassemblement Valdôtain.

"Il fatturato - ha aggiunto Bertschy - risponde pienamente agli obiettivi prefissati: non ci sono scostamenti significativi per le grandi società, anche se alcuni risultati sono più evidenti rispetto ad altri, in particolare per il comprensorio di Pila nella media e bassa Valle. L'intento è quello di lavorare insieme a tutti gli attori che possono contribuire a creare le giuste condizioni per il successo dell'iniziativa.

L'impegno politico è di proseguire in questa direzione: Avif crede fermamente in questa strategia, che prevede più attenzione agli sport invernali, una maggiore formazione culturale e un impegno costante per valorizzare la montagna".

"Quando ci sono dei progetti che riscuotono successo - ha detto il vicecapogruppo Dennis Brunod - fa piacere a tutti.

Abbiamo capito che c'è la volontà di dare continuità a questa iniziativa che è stata avviata a livello sperimentale: è un aspetto positivo che va ad aggiungersi ad altre attività già avviate o in via di sviluppo in merito al settore sci. Se c'è l'attenzione di tutti, e si colgono anche i suggerimenti e le proposte della minoranza, si possono ottenere grandi risultati per la nostra comunità. Concordiamo sulla necessità di avvicinare i valdostani alle opportunità della montagna, in particolare i giovani facendo loro scoprire anche vantaggi occupazionali, creando così un legame duraturo con la Valle, portando ad un modello di sviluppo sostenibile e ad un rapporto armonioso tra territorio e chi lo abita".



