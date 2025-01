Falde acquifere, Sapinet 'non c'è alcuna emergenza in Vda'

"Non c'è realmente un'emergenza e la questione non è stata trascurata dalle Istituzioni italiane ed europee". Lo ha detto l'assessore regionale Davide Sapinet rispondendo in aula ad un'interrogazione di Rassemblement valdotain sul monitoraggio delle falde acquifere dopo un'iniziativa di Greenpeace che ha riguardato Aosta e Châtillon.

In entrambi i casi sono stati rilevati "valori ampiamente minori di quelli indicati dalla direttiva europea 2020/2184, la situazione non è dunque preoccupante".

"Dal 2018 l'Arpa ricerca i Pfas, compreso Pfoa, (acido perfluoroottanoico) - prosegue Sapinet - nelle acque sotterranee delle principali falde acquifere regionali e nelle acque superficiali. Nel 2024, Arpa ha effettuato una più ampia campagna di ricerca nelle acque sotterranee, indagando più di 14 piezometri sul territorio regionale e rilevando un'unica positività nella plaine di Aosta, con valori al disotto dei limiti normativi" "Resta da capire cosa ha fatto l'Arpa dal 2023 a oggi - ha replicato Claudio Restano (Rv) - e non è una questione di poco conto. Noi siamo la Valle d'Aosta e non l'Europa e il nostro territorio è famoso per la qualità delle sue acque. Gradiremmo che su questo punto si facesse qualche cosa di più".



