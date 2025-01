Fiera S.Orso, eventi su donne in agricoltura e artigianato

In occasione della Fiera di Sant'Orso la Consulta regionale per le pari opportunità propone per sabato 1 e domenica 2 febbraio una serie di appuntamenti all'interno del Padiglione enogastronomico allestito in piazza Plouves ad Aosta.

"Anche quest'anno - dice la presidente Maria Elena Udali - la Consulta vuole segnare la propria presenza alla millenaria fiera di Sant'Orso per portare all'attenzione la tematica del lavoro al femminile. Sono temi che ci coinvolgono come Consulta e che coinvolgono la comunità nel suo insieme, perché promuovere la parità di genere significa investire in una società più equa e sostenibile anche per le piccole artigiane, per le titolari d'azienda agricola o nel mondo dell'allevamento. Attraverso questi incontri, vogliamo non solo celebrare il contributo delle donne valdostane in ambiti tradizionali, ma anche offrire un'occasione di riflessione per continuare a migliorare il futuro lavorativo di tutte le donne nella nostra regione, che esse siano titolari d'azienda o dipendenti".

Sabato primo febbraio, allo stand del Corecom della Valle d'Aosta, dalle 10.30 alle 11.30, sarà presentata, attraverso una serie di video, l'esperienza di donne titolari di aziende agricole in Valle d'Aosta (in collaborazione con Coldiretti Donne Valle d'Aosta). Nel pomeriggio, dalle 16 alle 17, nello stand della Rai, la Consulta darà vita a un dibattito sulla parità di genere nel lavoro agricolo. Domenica 2 febbraio, dalle 10.30 alle 11.30, sempre nello stand del Corecom, la Consulta si soffermerà sulla tematica dell'artigianato al femminile.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA