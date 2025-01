Forza Italia, "in aula rilancio Casinò, sanità e sviluppo"

Rilancio della Casa da gioco di Saint-Vincent, sviluppo del territorio e miglioramento della sanità valdostana: sono i temi su cui si concentrerà il gruppo consiliare Forza Italia con una serie di iniziative ispettive che saranno trattate nel prossimo Consiglio convocato il 28 e 29 gennaio.

"La situazione della Casinò de la Vallée spa - specificano i consiglieri Pierluigi Marquis, Mauro Baccega e Christian Ganis -, che ha completato la procedura di concordato, richiede ora l'attuazione di iniziative volte a rilanciare la sua offerta e, nel reciproco interesse, la collaborazione strategica con il Comune di Saint-Vincent e le attività commerciali del comprensorio".

I consiglieri di FI chiedono inoltre notizie sull'ex Balzano di Verrès, "in stato di abbandono da molti anni, che auspichiamo possa essere al centro di un percorso di rivalorizzazione sia per la sua posizione strategica sia per il contributo che può offrire a rilanciare l'economia locale".

Ancora attenzione alla sanità con due interpellanze che richiamano "la prima, ad un importante investimento attraverso l'acquisto del Robot Da Vinci Single Port, strumento rivoluzionario nell'ambito della modernissima chirurgia robotica, mentre la seconda sollecita le nomine dei direttori di strutture ospedaliere".



