Dai trasporti alla sanità, torna a riunirsi il Consiglio Valle

Con un ordine del giorno composto da 57 oggetti torna a riunirsi il Consiglio Valle. L'Assemblea valdostana è convocata per martedì 28 e mercoledì 29 gennaio.

Saranno discusse 20 interrogazioni, di cui: quattro del gruppo Forza Italia (stato dell'arte della realizzazione del parco fotovoltaico nell'area ex tiro a volo di Saint-Vincent; iscrizioni alla Sfom e al Conservatoire nell'anno scolastico 2024-2025; azioni intraprese a seguito della pubblicazione del "Rapporto lupo 2023"; situazione attuale dell'epidemia di Bluetongue in Valle d'Aosta), quattro del gruppo Lega Vallée d'Aoste (azioni per scongiurare l'occupazione di un immobile in località Panorama a Châtillon; interlocuzioni con il Comune di Aosta per l'eliminazione di una scritta all'interno della struttura Plus e solidarietà alle forze dell'ordine; risoluzione di disservizi sulla linea Aosta/Courmayeur; applicazione delle procedure di ampliamento dei volumi degli immobili di cui alla legge regionale 24/2009 e sua disciplina applicativa), sei del gruppo Progetto civico progressista (tempistiche per la sostituzione del dirigente della Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria; richiesta di una sede da parte di associazioni e realtà culturali; disagi per le temperature troppo basse nelle aule dell'Istituto Itpr Corrado Gex di Aosta; approfondimenti sul vettore idrogeno in Commissione consiliare; iniziative messe in campo dall'Azienda Usl in seguito agli episodi di aggressione agli operatori sanitari; riconoscimento della "Carta europea della disabilità" per l'accesso ai servizi regionali) e sei del gruppo Rassemblement Valdôtain (attuazione dell'impegno sulle disposizioni in materia di trasparenza delle società partecipate; indennità di bilinguismo dei dipendenti del comparto unico regionale, dell'Usl e delle amministrazioni statali in Valle d'Aosta; miglioramento dell'accessibilità del castello di Verrès; realizzazione di un parco tematico nella zona del Crest del comprensorio del Monterosa Ski; interventi per il collegamento tra l'uscita dell'A5 e il piazzale del traforo del Monte Bianco nel tratto terminale della Statale 26; stato dei lavori per la realizzazione del Polo universitario della Valle d'Aosta). Inoltre verranno trattate 28 interpellanze e tre mozioni.



