Legge elettorale, "pronto ricorso per doppia preferenza genere"

"E' ora pronto il ricorso contro la legge elettorale" in vigore in Valle d'Aosta, "tuttavia, allo scopo di evitare sperpero di tempo e denaro preziosi, in alternativa al deposito del ricorso già pronto, chiediamo ufficialmente di conoscere le reali intenzioni del Consiglio in merito all'urgente modifica della legge elettorale che superi la preferenza unica, - introdotta allo scopo di evitare il controllo del voto, reso decisamente più difficile con lo spoglio centralizzato - nel senso del rispetto della doppia preferenza di genere, nonché la precisa tempistica prevista". Lo riporta una nota depositata oggi presso la presidenza del Consiglio Valle - segnala Daria Pulz, della segreteria di Adu Vda - da un gruppo di 45 cittadine e cittadini "prevalentemente impegnati nelle istituzioni, nella società o in diverse formazioni politiche".

L'obiettivo, si legge nella nota, è di "prevedere, in tempo utile per le elezioni regionali dell'anno in corso, l'espressione da parte di elettori ed elettrici della preferenza per due candidati e di genere diverso e quindi la promozione di un'equa rappresentanza femminile sia all'interno del Consiglio regionale, sia della Giunta".

Per questo "l'équipe di avvocate/i che ha lavorato al testo del ricorso avverso la legge elettorale del Friuli-Venezia Giulia presentato il 4 agosto 2023 al Tribunale civile di Udine, allo scopo di accertarne l'illegittimità nella parte in cui non è contemplata la facoltà di esprimere due preferenze a favore di candidati di genere diverso, in attesa di sentenza prevista a breve, ci ha offerto tutte le specifiche indicazioni del caso, nonché la disponibilità a lavorare per effettuare analogo ricorso anche in Valle d'Aosta. Ciò al fine di mettere fine all'attuale situazione di discriminazione di genere, lesiva della Costituzione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA