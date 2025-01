Lavevaz, "sì della maggioranza a tre preferenze con l'alternanza di genere"

C'è l'accordo tra le forze della maggioranza regionale per una riforma della legge elettorale che introduca le tre preferenze con l'alternanza di genere. Lo conferma il presidente della Prima commissione consiliare, Erik Lavevaz, che proprio per organizzare i lavori su questo tema, alla riunione prevista giovedì prossimo alle 15, ha aggiunto un punto all'ordine del giorno: "Revisione della legge elettorale regionale: organizzazione dei lavori".

“Dobbiamo prendere atto - spiega Lavevaz - che le forze politiche hanno trovato una quadra soltanto sulla modifica del numero di preferenze con l’inserimento della preferenza di genere. Quindi giovedì prendiamo atto di questo e decidiamo come proseguire, capendo fuori dalla maggioranza qual è il sentimento rispetto a questo percorso. Per adesso noi abbiamo chiuso solo in maggioranza, non abbiamo trovato convergenze con le altre forze politiche. Comunque dobbiamo andare avanti, perché ormai il tempo è strettissimo: entro febbraio dobbiamo approvare la norma, se si vuole approvare, quindi dobbiamo fare qualche passo in commissione”.

“L’idea - e ne discuteremo giovedì - è di andare verso una uniformità rispetto al sistema delle comunali. Anche perché c’è l’election day, quindi ipotizzare di avere due sistemi diversi è abbastanza difficile da immaginare, gli elettori faticherebbero a comprendere. Quindi sarebbero le tre preferenze con la preferenza di genere”.

La maggioranza a 19 potrebbe andare avanti anche da sola su questo aspetto? “Questo - dice Lavevaz - lo valuteremo, diciamo che noi dobbiamo manifestare la volontà della maggioranza. Diciamo che a 24 la modifica sarebbe più al sicuro da referendum, sarebbe più solida sicuramente. Al momento siamo a 19, vediamo se nella commissione ci sono convergenze o poi in Consiglio. Per noi l’idea è di andare avanti su questo”.



