Sostegno a vittime truffe Superbonus, approvata una mozione

Il Consiglio Valle ha approvato all'unanimità una mozione del gruppo Rassemblement Valdôtain, emendata in accordo con il Presidente della Regione, che impegna il Governo regionale "a promuovere tramite i Parlamentari valdostani ogni attività utile nei confronti del Governo nazionale al fine di sensibilizzarne l'azione per individuare ogni iniziativa possibile propedeutica a sostenere le vittime di raggiri legati alla loro adesione al Superbonus 110%".

"L'Agenzia delle entrate di Aosta ha avviato le verifiche fiscali - ha sottolineato Claudio Restano (Rv) - su presunte irregolarità sugli stati di avanzamento lavori, attestazioni del direttore dei lavori e del professionista che in alcuni casi erano basati su falsa documentazione prodotta da ditte spregiudicate. I proprietari di alloggi che sono stati raggirati sono ora accusati di aver commesso delle violazioni di legge e si trovano a dover rifondere le pretese creditorie dell'Agenzia delle entrate. Una situazione delicata su cui bisogna intervenire, perché chi ha subìto i raggiri ha visto trasformarsi un'opportunità in un vero calvario". Per il presidente della Regione, Renzo Testolin, "il Superbonus 110% è un meccanismo che ha certamente portato alcuni benefici, ma che, come accade talvolta, è risultato anche carico di insidie". "La Regione, in alcuni casi, si è fatta parte attiva per cercare di sostenere i lavori una volta avviati - ha proseguito - mettendo a disposizione le risorse per l'apertura di mutui a tasso agevolato, sfruttando le opportunità offerte dalle normative regionali. Abbiamo inoltre deciso di potenziare queste misure, aumentando le disponibilità finanziare di questi fondi di rotazione poiché con la fine del Superbonus 110 si sono create situazioni di vuoto che generano problemi a poter intervenire in maniera sostenibile sul recupero e l'efficicientamento delle abitazioni. Tuttavia, esistono situazioni che non possono essere risolte attraverso questo percorso. Per questo riteniamo importante che il Governo nazionale intervenga, laddove possibile, mettendo a disposizione risorse per coloro che si trovano in condizioni di grave disagio perché hanno subìto dei raggiri legati all'iniziativa del Superbonus 110%".



