Erika Guichardaz, ritardi nelle pratiche per l'invalidità

"Non mi risulta che siano rispettati i 120 giorni: ho avuto numerose segnalazioni di persone che stanno aspettando da oltre 10 mesi. Se mancano i geriatri, cerchiamo di fare in modo che si possa usufruire comunque di una visita geriatrica in altro modo. Visto l'aumento esponenziale delle domande e il progressivo invecchiamento della popolazione, il potenziamento degli uffici deve essere una assoluta priorità di questa amministrazione perché sicuramente l'esigenza continuerà ad essere in aumento". Così Erika Guichardaz in replica all'assessore alla Sanità e politiche sociali, Carlo Marzi, dopo un'interrogazione sulle visite di accertamento per l'invalidità.

"Le istanze" di riconoscimento di invalidità, aveva detto Marzi, "sono esaminate dalle commissioni mediche secondo l'ordine cronologico di presentazione e comunque di norma entro 120 giorni dalla presentazione: tale termine non sempre è rispettato in quanto le leggi di riferimento dispongono di andare in deroga all'ordine cronologico di arrivo in presenza di gravi e comprovati motivi di urgenza sanitaria, per i malati oncologici e per i minori".

"Nel 2023, su 6.217 istanze" di riconoscimento di invalidità "pervenute - ha spiegato Marzi - ne sono state istruite e concluse 5.804, così come sono state concluse tutte le 211 istanze che rimanevano come arretrato 2022. Inoltre, sono state effettuate 846 visite di revisione. Nel 2024, su 6.811 istanze pervenute, ne sono state istruite e concluse 6.030 e sono state concluse tutte le 413 istanze che rimanevano del 2023. Le visite di revisione effettuate sono state 776. Alla data del 31 dicembre 2024, risultano 368 pratiche da evadere che sono riferite a quelle presentate negli ultimi 6 mesi dell'anno".

Marzi ha detto che "a seguito dell'emergenza Covid si è determinato un importante rallentamento nell'espletamento delle procedure di concessione di invalidità, cui è collegato un incremento esponenziale delle domande dovuto all'invecchiamento della popolazione valdostana. Lo sforzo del dipartimento Politiche sociali si è concentrato soprattutto sulla riorganizzazione delle Commissioni con l'obiettivo di aumentare il numero delle sedute per supplire in una qualche misura alla cronica carenza di medici".



