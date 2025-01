Viabilità, Bertschy 'procedono lavori su viadotto Camolesa'

"Abbiamo dato continuità all'azione politica avviata la scorsa estate. Per la Valle d'Aosta è un collegamento importante, che porta verso la Lombardia, con ricadute su turismo, imprese, trasporto pubblico. I lavori per il bypass dovevano concludersi prima di Natale, poi le procedure sono state sospese. L'intervento di regioni e governo ha permesso di avviare i lavori, che ora procedono in maniera importante". Lo ha detto l'assessore regionale ai trasporti, Luigi Bertschy (che nei giorni scorsi ha effettuato un sopralluogo), rispondendo in aula ad un'interrogazione a risposta immediata di Rassemblement valdotain in merito ai lavori sul viadotto Camolesa, sulla bretella autostradale Ivrea-Santhià.

"Il nostro obiettivo - ha concluso - è che il cantiere chiusa il prima possibile. Dopo i lavori è prevista una fase autorizzativa. Il tema del bypass, comunque, è solo uno dei problemi: dopo si dovrà passare alla ricostruzione dei viadotti". Per Stefano Aggravi (Rassemblement valdotain) "la situazione del traffico crea grandi problemi all'economia e alla viabilità della Valle d'Aosta, con rischi anche per la sicurezza, qualcuno che non è l'assessore aveva annunciato che il problema era risolto ma evidentemente non è così".



