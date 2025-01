Marzi, "sui 51 mila in lista d'attesa pesa l'appropriatezza"

Sui numeri delle liste d'attesa nella sanità pubblica valdostana (51 mila 477 persone al 10 gennaio scorso) "pesa l'appropriatezza rispetto alla reale necessità. L'appropriatezza, che per come è strutturato il sistema sanitario nazionale non è una condizione verificabile, è considerata sempre più centrale per garantire la sostenibilità del servizio sanitario che passa attraverso un utilizzo appropriato delle risorse e un'organizzazione che consenta che i pazienti ricevano le cure di alta qualità nei tempi dovuti e quando effettivamente necessario". Lo ha detto in Consiglio Valle l'assessore alla Sanità Carlo Marzi, rispondendo a una interrogazione sul tema di Forza Italia. L'assessore ha ricordato le iniziative adottate dalla Regione e dall'Usl, ribadendo che il problema delle liste d'attesa non è risolvibile nell'immediato.

Il capogruppo di Forza Italia, Pierluigi Marquis, ricordando le iniziative presentate dal proprio gruppo volte a smaltire le liste d'attesa ricorrendo anche al settore privato, ha replicato: "Possiamo anche convenire che il discorso dell'appropriatezza sia un problema che esiste e va affrontato, ma anche se le 50 mila prenotazioni venissero dimezzate...si tratta di numeri spaventosi. Riteniamo che ci sia un'attenzione che vada posta e che questa costituisca una vera e propria emergenza da affrontare".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA