In Valle d'Aosta gli stipendi più bassi d'Italia nel privato

"Sulla base dei dati Inps risulta che, nel settore privato, la nostra regione ha gli stipendi più bassi d'Italia. Il costo della vita in Valle è tra i più alti d'Italia. Nelle società controllate e partecipate dalla Regione non c'è un'uniformità di comportamento ed è necessario attivarsi fin da ora per colmare questo gap". Lo ha detto il consigliere regionale Mauro Baccega (Forza Italia) che ha presentato un'interrogazione a risposta immediata sul riconoscimento del bilinguismo nelle società partecipate della Regione.

"Le analisi Inps evidenziano da tempo che in Valle d'Aosta gli stipendi medi nel settore privato sono inferiori a quelli delle altre regioni del Nord Italia, ma si tratta appunto delle retribuzioni del settore privato. Le cause sono molteplici: la crescita minore del Pil italiano rispetto al resto d'Europa, la maggiore tassazione sul lavoro, la prevalenza in Valle di settori come costruzioni, turismo e agricoltura che hanno retribuzioni mediamente più basse rispetto ad altre aree dove si concentrano ad esempio le grandi multinazionali o le attività finanziarie e assicurative che hanno retribuzioni superiori; la ripresa dell'inflazione e l'effetto distorto dei contratti nazionali di lavoro, ai quali fanno riferimento le società a controllo pubblico, che non tengono in conto le differenze territoriali del costo della vita. Una questione ampia che riguarda il tema complesso dell'attrattività territoriale, non risolvibile esclusivamente con un'indennità di bilinguismo da riconoscere ai dipendenti delle società partecipate o controllate che rappresentano peraltro una minima parte dell'impiego nel settore privato". "L'Amministrazione è comunque molto sensibile al fenomeno - ha concluso - e lavora per dare dignità al lavoro, in questo senso si sta muovendo principalmente nel comparto pubblico e in tutti gli ambiti dove il suo intervento può essere possibile e dirimente".



