Assessore Guichardaz, "cauto ottimismo per Arvier Agile"

"Il 10 dicembre scorso si è svolto un incontro con l'Unità di missione del ministero della Cultura, durante la quale sono state discusse le problematiche rilevate e definite azioni correttive: in questa sede è stato espresso un cauto ottimismo sull'avanzamento del progetto". Lo ha detto l'assessore ai Beni culturali, Jean-Pierre Guichardaz, rispondendo a un'interpellanza del gruppo Forza Italia su 'Arvier Agile', progetto pilota in Valle d'Aosta del 'Bando borghi' del Pnrr ammesso a un finanziamento da 20 milioni di euro.

Il vicecapogruppo Mauro Baccega ha preso atto "dell'ottimismo espresso dall'assessore: ne siamo ben lieti, perché anche noi avremmo piacere e auspichiamo vivamente che questo progetto vada a compimento. Tuttavia, non possiamo non rilevare le perplessità espresse dalla Sezione di controllo della Corte dei Conti sulla base delle preoccupazioni dei segretari comunali di Arvier nel 2023. Riteniamo che il gruppo di lavoro regionale avrebbe dovuto essere creato all'indomani dell'approvazione del progetto e non un anno dopo, perché il soggetto attuatore, ossia il Comune di Arvier, non poteva sostenere da solo l'attuazione del progetto".

Guichardaz ha inoltre specificato che "il Comune di Arvier è il soggetto attuatore; la Regione è di supporto tecnico e monitoraggio e ha istituito un gruppo di lavoro che si riunisce mensilmente per fornire assistenza al Comune e garantire il rispetto delle tempistiche; il ministero della Cultura, in qualità di amministrazione titolare del progetto, supervisiona l'attuazione, verifica il rispetto degli obiettivi e dei tempi.

Nonostante i tempi ristretti di attuazione, gli attori coinvolti nel progetto stanno collaborando in sinergia per completare le attività entro il 30 giugno 2026".



