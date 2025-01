Rv, "positiva valorizzazione polizia locale, ma più audacia"

"Rileviamo che il governo regionale ha accettato di valorizzare la polizia locale attraverso l'istituzione di una sezione loro dedicata all'interno dell'area di contrattazione del personale non dirigente del comparto unico della Valle d'Aosta. Una proposta i cui principi generali erano già contenuti in una nostra iniziativa legislativa depositata a settembre 2024". Così il gruppo consiliare Rassemblement Valdôtain al termine della riunione della seconda Commissione 'Affari generali', che stamane ha audito il presidente della Regione sul disegno di legge che contiene disposizioni urgenti per lo sviluppo e la flessibilità organizzativa degli enti del comparto unico, modificando la norma regionale numero 22/2010.

"Una proposta che non può che trovarci d'accordo - aggiungono i consiglieri di Rv -, anche se, a nostro giudizio, la creazione di un'area autonoma di contrattazione vera e propria per la polizia locale (e non solo di una sezione dedicata al suo interno) avrebbe consentito una maggiore e completa valorizzazione delle peculiarità del servizio svolto dalla polizia locale sia in termini di retribuzione che di stato giuridico. Sicuramente l'area autonoma ha un grado di complessità maggiore per la sua completa realizzazione, ma se abbiamo delle competenze in termini di autonomia perché non applicarle?".

Il gruppo Rv, insieme alle altre forze di minoranza, ha chiesto una serie di audizioni con le organizzazioni sindacali e il Consiglio permanente degli enti locali: "Vogliamo approfondire questa tematica, soprattutto alla luce del fatto che, in sede di audizione della nostra proposta di legge, sindacati e Cpel avevano assunto una posizione critica e negativa".

Il gruppo conclude: "Pur riservandoci di analizzare ulteriormente i contenuti proposti prima di esprimere un giudizio sull'insieme dei contenuti dell'intero disegno di legge, su questo punto ci sarà il nostro sostegno".



