Traforo Gran S.Bernardo, fatto il punto in commissione

Le Commissioni "Sviluppo economico" e "Affari generali" del Consiglio Valle hanno audito, in seduta congiunta, i consiglieri di nomina regionale della Sitrasb - la società che gestisce il traforo del Gran San Bernardo - Barbara Grange, Alexia Benato e Bruno Cerise. "L'obiettivo della riunione - riferiscono i presidenti delle Commissioni, Roberto Rosaire (Uv) e Antonino Malacrinò (Fp-Pd) - era di acquisire dal Cda le informazioni necessarie per garantire e rafforzare l'azione della partecipazione di maggioranza della Regione Valle d'Aosta nella società. L'incontro ha avuto come focus il ruolo strategico della Sitrasb nel garantire il collegamento internazionale con la Svizzera, elemento fondamentale per lo sviluppo economico e infrastrutturale della regione. Sono stati affrontati temi generali relativi alla situazione economica della società (con un'analisi approfondita del fatturato e degli utili), ai flussi di traffico veicolare (con una distinzione tra veicoli leggeri e pesanti e un'analisi del trend degli ultimi anni) e allo stato di avanzamento dei lavori straordinari di manutenzione, in particolare il rinnovo della soletta di ventilazione".



