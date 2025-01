Dalle liste d'attesa alla Sitrasb, l'assemblea torna a riunirsi

Torna a riunirsi il Consiglio Valle, martedì 14 e mercoledì 15 gennaio, dalle 9, per discutere un ordine del giorno composto di 58 oggetti, di cui due rinviati da precedenti adunanze.

Sono state presentate 20 interrogazioni, di cui sei del gruppo Forza Italia (povertà energetica in Valle d'Aosta; mobilità sanitaria attiva e passiva; liste d'attesa e di galleggiamento per prestazioni sanitarie; soluzione di una situazione di grave disagio in un condominio Arer; contratti libero professionali dei medici scaduti il 31 dicembre 2024; predisposizione del 'Piano emergenza interno massiccio afflusso feriti' da utilizzare per le maxi emergenze), quattro del gruppo Lega Vallée d'Aoste (dati sull'utilizzo dei dialetti in Valle d'Aosta riportati dal presidente della Regione durante la Giornata internazionale della montagna; estensione alle persone affette da patologie con carattere discontinuo del servizio pubblico di trasporto per persone con disabilità; approfondimenti sulla possibile occupazione di uno specifico alloggio Arer; interventi per garantire la sicurezza interna dell'ospedale Parini).

Sei sono le interrogazioni del gruppo Progetto civico progressista (concessioni delle centrali idroelettriche gestite da Cva; conferma delle attività dei progetti Labenergie e Edutech per il corrente anno scolastico; richiesta alla Pila Spa del business plan sulla fattibilità economica del locale commerciale alla Platta de Grevon e dello studio sulla futura gestione; informazioni sul fenomeno della povertà in Valle d'Aosta; procedimento di approvazione dei pareri preventivi rilasciati dal Comitato etico territoriale e situazione dei pareri inevasi; stato dell'arte delle pratiche arretrate di accertamento dell'invalidità) e quattro quelle del gruppo Rassemblement Valdôtain (notizie sul bando per la carica di presidente del Consiglio di amministrazione della Sitrasb e prospettive sulla proroga della concessione; régime de transparence auquel est soumise la Fondation Émile Chanoux; verifica dell'eventuale impatto archeologico e conservativo del progetto delle passerelle sopraelevate alla Porta Praetoria e al Teatro romano; avanzamento delle attività per la realizzazione della galleria drenante/bypass della frana del Mont de la Saxe e del vallo di contenimento del rischio idrogeologico a ridosso di Entrèves e La Palud).

Delle 25 interpellanze, sei sono di Forza Italia, sette della Lega, sei di Pcp e sei di Rv. All'ordine del giorno figurano anche cinque mozioni, di cui una rinviata dalla precedente adunanza, e una risoluzione.



