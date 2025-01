Violenza sulle donne, al via la campagna della Valle d'Aosta

"Tenere sempre alta e costante l'attenzione sul fenomeno della violenza di genere": è l'obiettivo della campagna di comunicazione 'Mia fino alla fine', composta di due video realizzati dal regista Davide Bongiovanni in occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, e che sarà diffusa dal 13 gennaio prossimo fino a fine marzo su Sky e Netflix oltre che sui canali social del Consiglio Valle, della Regione, del Celva e dell'azienda Usl della Valle d'Aosta.

La presentazione della campagna è in calendario il prossimo giovedì 9 gennaio, alle 11, nella sala convegni della Bcc in via Garibaldi 3, ad Aosta.

L'iniziativa è promossa dalla consigliera di Parità, insieme al Consiglio Valle, all'assessorato regionale della Sanità e politiche sociali e alla Banca di credito cooperativo valdostana.

Ad aprire l'incontro, che sarà moderato da Martina Praz, vi saranno il presidente del Consiglio Alberto Bertin, l'assessore Carlo Marzi e la consigliera di Parità Katya Foletto. Dopo la proiezione dei due video, interverranno la responsabile della struttura semplice dipartimentale Psicologia, Meri Madeo, lo psicologo Alessandro Trento referente dell'ambulatorio Prevenzione e trattamento della violenza della Ssd Psicologia, e il sostituto procuratore Manlio D'Ambrosi.



