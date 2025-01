Morto Paolo Vitelli, il cordoglio dell'Assemblea valdostana

Il presidente Alberto Bertin esprime il cordoglio del Consiglio Valle per la morte di Paolo Vitelli, Ami de la Vallée d'Aoste dal 2011.

"Con tristezza - dice Bertin - apprendiamo della scomparsa di Paolo Vitelli nella sua amata Val d'Ayas, Ami per il contributo dato allo sviluppo turistico della vallata e all'immagine della Valle d'Aosta. Le nostre più sentite condoglianze alla famiglia".

Il fondatore di Azimut Benetti, il colosso della nautica di lusso, è morto ieri a causa di un incidente domestico.

L'imprenditore era nella sua casa ad Ayas, nella frazione di Mascognaz quando, secondo quanto si apprende, manovrando una serranda è scivolato e ha battuto la testa sul cemento.

Aveva 77 anni e nella valle era di casa, non solo aveva acquistato e ristrutturato lo storico Hotel Breithorn, datato 1903, ma ha fatto rinascere il villaggio Walser di Mascognaz, oggi un resort di lusso.



