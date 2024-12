Stella alpina, "nuovo ospedale è traguardo significativo"

"Un traguardo significativo è stato raggiunto rispetto alla realizzazione del nuovo ospedale Parini: la valutazione positiva della variante del progetto esecutivo della fase 3 consentirà di avviare finalmente le procedure di gara pubblica per l'affidamento dei lavori di realizzazione di questa importante opera attesa dalla comunità". E' quanto scrive il gruppo consiliare di Stella alpina nel Rapporto annuale del Consiglio Valle. Gruppo che nel 2024 "è stato fortemente impegnato negli organi consiliari su diversi temi di grande rilevanza e trasversalità per l'Amministrazione regionale: in ordine agli atti di programmazione e bilancio, alle problematiche più contingenti che hanno richiesto collegiali assunzioni di responsabilità, come nel caso degli aiuti resi alle comunità pesantemente colpite dai recenti eventi alluvionali che hanno investito il territorio regionale, fino a tematiche specifiche presentate da diversi gruppi consiliari".

Inoltre "sono proseguite le azioni previste nel Piano regionale per la salute e il benessere sociale approvato dal Consiglio e nella riorganizzazione integrata della rete sanitaria e assistenziale sul territorio, con la realizzazione delle case di comunità, dei due ospedali di comunità di Aosta e Verrès e delle Aggregazioni funzionali territoriali, con le potenzialità derivanti dallo sviluppo dell'assistenza domiciliare e della telemedicina, del sistema integrato di emergenza sul territorio e dell'elisoccorso. Si sono inoltre trattati i temi dei fabbisogni di assistenza socio-sanitaria, della salute mentale e della disabilità psichica, delle cure palliative e dell'invecchiamento attivo. Parallelamente, si è mantenuto l'impegno nell'incrementare l'attrattività del nostro servizio sanitario regionale, mantenendo le erogazioni e la qualità dei Lea, i Livelli essenziali di assistenza, e degli obiettivi definiti dai Leps, i Livelli essenziali delle prestazioni sociali, in favore di persone con disabilità, in condizione di fragilità e povertà, di minori e famiglie vulnerabili e degli anziani". Infine "è stata attivata una nuova misura per sostenere le donne vittime di violenza e sono proseguite le attività finalizzate alla prevenzione del suicidio, con il rafforzamento dell'attenzione sulla salute mentale e il disagio giovanile".



