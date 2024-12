Rassemblement valdotain, 'objectif zona franca'

"Lors de la séance du 11 juillet 2024, le Conseil de la Vallée a adopté, à une large majorité, la proposition de loi d'État n° 1/XVI, intitulée "Disposizioni concernenti l'istituzione di Zone produttive speciali e Zone franche montane in Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste", présentée par le groupe Rassemblement Valdôtain le 11 octobre 2023. Le travail approfondi réalisé en première Commission, en collaboration avec le Gouvernement régional, a permis d'atteindre deux objectifs principaux: l'approbation de cette proposition de loi et l'ouverture de négociations avec le Gouvernement central sur l'application de l'article 14 du Statut spécial. Ce résultat constitue une avancée significative, mettant en lumière l'engagement politique de Rassemblement Valdôtain en faveur d'un fédéralisme 'pragmatique' et d'une application moderne de notre Autonomie spéciale". C'est ce que on peut lire dans le Rapport annuel du groupe de Rassemblement valdotain.

Sur le plan de l'activité politique, le groupe a déposé plus de 265 initiatives, dont 109 questions, 101 interpellations, 16 motions, 4 résolutions et plus de 35 ordres du jour. Ce chiffre s'élève à plus de 317 initiatives en incluant celles déposées au cours de l'année par le conseiller Claudio Restano, membre du groupe Mixte jusqu'au 2 octobre, avec ses 21 questions, 22 interpellations, 5 motions et 4 résolutions.

En ce qui concerne l'activité législative, Rassemblement Valdôtain a présenté cinq propositions de loi portant sur la réactivation de la ligne ferroviaire Aoste/Pré-Saint-Didier, le soutien aux activités sportives, la valorisation du corps de la police locale, la réglementation des activités de tatouage et une nouvelle proposition de loi électorale. Pour cette dernière, le groupe a souhaité relancer le débat sur la réforme électorale afin de débloquer l'impasse dans laquelle semble se trouver la Législature actuelle. Bien que certains éléments de la proposition ne constituent pas une nouveauté par rapport à d'autres textes législatifs déjà déposés auprès du Conseil de la Vallée, l'objectif a été de proposer une solution médiane capable de rassembler un consensus aussi large que possible.

"L'année des réformes de notre État régional - on lit encore - envisagées il y a un an, n'a malheureusement pas vu de réelle application. Trop souvent, des choix fondamentaux pour notre Vallée ont été reportés, notamment dans des secteurs cruciaux comme la mise à jour de notre Statut spécial, le cadre financier avec l'État central (toujours plus incertain), l'avenir de nos collectivités locales, ou encore des problématiques sociales de plus en plus pressantes telles que le soutien à la natalité, le coût de la vie et la sortie de crise de notre système de santé publique. Ces dossiers, toujours d'actualité, continueront à marquer l'année complexe qui s'annonce, rythmée par d'importantes échéances électorales".



