Pcp, 'opposizione attenta ma costruttiva'

"Il gruppo Progetto civico progressista ha svolto un'opposizione attenta ma costruttiva".

E' quanto scrive Pcp nel 'Rapport annuel' sull'attività svolta nel 2024 in Consiglio Valle.

"A fronte dell'azione della maggioranza Testolin, caratterizzata da una mancanza di visione programmatica e da una gestione sempre più arrogante del potere, emerge una sostanziale disattenzione verso i grandi temi - si legge - accompagnata da continui rinvii su scelte strategiche. Molte questioni sono bloccate o latitanti, come il Piano di tutela delle acque, il Piano territoriale paesaggistico, la legge 11/98, la legge elettorale, il Testo unico sugli enti locali e l'equiparazione di Vigili del fuoco e Corpo forestale", "mentre tagli ai servizi, come quelli di Variney, Doues, Roisan e JB Festaz, confusioni normative, come quelle legate ai segretari comunali, e gli enormi avanzi di bilancio da gestire rappresentano segnali preoccupanti".

"Abbiamo depositato 241 iniziative ispettive - prosegue - e propositive e cinque proposte di legge. Tra queste, il primo intervento sulla sobrietà della politica in Valle d'Aosta e le disposizioni urgenti per garantire l'avvio regolare dell'anno scolastico 2024-25, entrambe approvate all'unanimità; l'assistenza sanitaria per il suicidio medicalmente assistito, l'adeguamento della disciplina sul Garante dei diritti delle persone con disabilità, il riconoscimento del ruolo dei caregiver familiari. Abbiamo inoltre proseguito nell'azione di promozione delle Cer, tema su cui è stata approvata una legge che ha recepito parte della nostra proposta legislativa del 2023. In tema di energia grande attenzione è stata riservata al Pear approvato a marzo". Infine "sul tema dei rapporti Regione-Cva il nostro gruppo ha continuato a studiare la tematica e ha nuovamente messo a disposizione un parere commissionato al professor Giovanni Maria Caruso, che ha approfondito il tema del compito di direzione e coordinamento della Regione sulla Società"



