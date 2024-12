Letizia Gagliardi au Parlement Jeunesse de Québec

Sera Letizia Gagliardi, 20 ans de Saint-Pierre, étudiante en sciences politiques et des relations internationales à l'Université de la Vallée d'Aoste, à représenter la Vallée d'Aoste à la 75e édition du Parlement Jeunesse de Québec. Cet événement, qui se tiendra à l'Assemblée nationale québécoise du jeudi 26 au lundi 30 décembre, rassemblera une centaine de jeunes pour une simulation parlementaire.

Organisé chaque année pendant les fêtes de Noël, le Parlement Jeunesse du Québec - pour cette 75e édition -invite ses participants à débattre autour de quatre grands défis: la société post-croissance, la qualité de l'information, les traitements en fin de vie et la parentalité responsable.

Occupant les sièges de véritables députés, les participants émettent leurs opinions, préparent leurs interventions en Chambre ou leurs articles pour le journal La Colline, défendent leurs points de vue et sont appelés à voter pour ou contre des projets de loi entièrement rédigés par leurs pairs. Ainsi, le temps d'une brève législature, les participants apprennent les rouages de la démocratie québécoise et du journalisme politique.

Les Valdôtains y participent grâce à la collaboration entre le Pjq et le Conseil des Jeunes Valdôtains avec le soutien du Conseil régional de la Vallée d'Aoste.



