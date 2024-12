Fp-Pd, "la sanità è un tema prioritario"

"Essendo in maggioranza, il gruppo Federalisti progressisti-Partito democratico ha condiviso i percorsi legislativi proposti principalmente dalla giunta, con l'approvazione di numerose leggi. Una buona ed efficace amministrazione si misura sugli atti approvati, non solo su quelli depositati. Dispiace, tuttavia, constatare che alcuni provvedimenti rilevanti per la comunità valdostana non siano stati sempre sostenuti da tutto l'arco costituzionale, inclusi coloro che si dichiarano di area autonomista". Così il gruppo Fp-Pd nel Rapport annuel 2024.

"Un tema prioritario e trasversale per il gruppo è la sanità.

Questo settore richiede sostegno in vista dei grandi cambiamenti in atto e della crisi economica che colpisce le famiglie. Il bilancio regionale destina concretamente un quarto delle risorse a questo ambito. Tuttavia, le risposte non sono ancora immediate come vorrebbero i cittadini, e persistono le difficoltà legate all'attrattività e alla mancanza di operatori sanitari, in particolare sul territorio".

Riguardo ai trasporti, per il gruppo Fp-Pd "il rischio di isolamento della Valle d'Aosta è ormai un fatto acquisito. È necessario prendere decisioni ponderate e non più rimandabili, coinvolgendo il governo italiano, con i suoi ministeri, e la Francia. La chiusura del tunnel del Monte Bianco, i lavori sulla ferrovia, il rinnovo della concessione del traforo del Gran San Bernardo e la frana di Quincinetto delineano una situazione critica che richiede interventi urgenti, sebbene non imputabili al governo regionale".

Per il 2025, "un obiettivo prioritario del gruppo Fp-Pd rimane l'approvazione di una legge condivisa sulle elezioni del Consiglio Valle". In questo senso "adeguare l'attuale legge elettorale rappresenterebbe un piccolo ma significativo passo avanti: un atto doveroso per inviare un segnale concreto sulla preferenza di genere, garantire pari opportunità e rafforzare la funzione legislativa del Consiglio regionale della Valle d'Aosta e far tornare a votare molti cittadini".



