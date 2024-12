Nuova sede Univda, Pcp 'aperta ma non totalmente fruibile'

"Abbiamo aperto una sede senza che questa fosse totalmente fruibile, dopo vent'anni di attesa: utilizzare le aule in occasione delle cerimonie di laurea anziché l'aula magna come avviene in tutti gli atenei, tenuto conto del momento importante per la vita degli studenti, al di là del numero dei laureandi, è per noi una scelta sbagliata. Mi auguro che si riveda con l'Università questa decisione". Lo ha detto la consigliera Erika Guichardaz (Pcp) che ha presentato un'interrogazione a risposta immediata sulla fruibilità della nuova sede dell'Università della Valle d'Aosta.

"Il 26 settembre scorso è stato inaugurato il nuovo ateneo - ha aggiunto - e non tutti gli spazi erano fruibili e non lo sono tuttora. Inoltre, meno di un mese dopo si sono verificate delle infiltrazioni di acqua piovana che potrebbero ripetersi in futuro, secondo le dichiarazioni della Siv".

La replica dell'assessore al sistema educativo, Jean-Pierre Guichardaz: "L'ateneo ha comunicato che la conferenza stampa con la ditta Adicom e lo studio dell'architetto Cucinella svoltasi il 26 settembre scorso è stata l'occasione di un taglio estemporaneo del nastro, ma non di una inaugurazione vera e propria della sede. L'aula magna è stata, sempre in quella data, aperta per consentire alla ditta Adicom di illustrare le attrezzature tecnologiche presenti che sono particolarmente innovative e richiedono un periodo di formazione e addestramento complesso per il loro pieno utilizzo. Le cerimonie delle lauree si sono svolte da settembre a dicembre nelle aule didattiche, anche in considerazione dell'esiguità dei laureandi e dei parenti invitati alle stesse". Inoltre "le infiltrazioni d'acqua saranno da monitorare in quanto l'edifico rappresenta un unicum composto da molti elementi tutti diversi tra loro e messi in opera in situ. La ditta che è intervenuta nella costruzione continuerà le sue attività di intervento manutentivo e di monitoraggio al fine di risolvere il problema. La società Siv, dal canto suo, precisa invece che per quanto riguarda in particolare l'aula magna, sono in corso di verifica, sulla base di una check-list ricevuta durante una recente visita della Commissione di pubblico spettacolo, i settaggi delle dotazioni impiantistiche e gli allestimenti necessari per consentirne l'utilizzo in occasione di manifestazioni esterne all'UniVdA".





