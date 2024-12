Forza Italia, 'voucher per ridurre le liste d'attesa'

Il gruppo di Forza Italia in Consiglio regionale ha depositato una risoluzione in cui chiede al Governo regionale di ''prevedere l'istituzione di voucher a copertura dei costi delle prestazioni prevista dal tariffario regionale, per ottenere il rimborso della spesa sostenuta presso una struttura sanitaria presente sul territorio sia regionale che extraregionale''. L'obiettivo è ridurre le liste di attesa per le visite specialistiche e strumentali.

''La tutela della salute è una priorità assoluta e non è possibile che la nostra regione seppur dotata delle necessarie risorse finanziarie non riesca a mettere in campo misure per fronteggiare le grandi difficoltà che hanno i valdostani ad accedere alle prestazioni'' scrivono nella risoluzione Pierluigi Marquis, Mauro Baccega e Christian Ganis. ''Secondo noi - spiega Marquis - finora il problema non è stato trattato adeguatamente.

E la situazione è preoccupante. Non si può aspettare e la soluzione passa per il rafforzamento del privato accreditato.

Bisogna dare la possibilità ai cittadini di andare a fare le visite dove ci sono le competenze e poi essere rimborsati''. Il consigliere Baccega evidenzia come: ''Nel 2019, quando ero assessore, le cose andavano meglio, poi è arrivato il Covid che ha creato una serie di problematiche, che però vengono acuite da una serie di aspetti organizzativi che non vanno nella direzione giusta e di questo sono convinto. Questa proposta in qualche modo potrebbe dare delle risposte e ridurre le liste di attesa''.



