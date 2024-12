Trappole per cinghiali, Carrel "problema è la peste suina"

"Leggo un comunicato stampa secondo il quale le gabbie Pig Brig hanno lo scopo di mitigare i danni causati da questi ungulati all'agricoltura e all'ecosistema, ma che non cita il problema principale, quello del rischio di diffusione incontrollata della peste suina". Così l'Assessore regionale all'Agricoltura e Risorse naturali Marco Carrel replica alla nota del gruppo consiliare di Forza Italia, aggiungendo: "Sono perplesso per questa curiosa 'dimenticanza', considerato anche il fatto che la necessità di agire con ogni mezzo a disposizione per arginare l'ingresso nella nostra regione di cinghiali infetti da zone rosse del confinante Piemonte è stato più volte oggetto di serio confronto in Consiglio Valle e ha trovato condivisione soprattutto con un consigliere oggi iscritto nel gruppo consigliare di Forza Italia, che è certamente bene informato sull'attività venatoria".

Carrel sottolinea inoltre che "la circolazione di animali infetti nel nostro territorio avrebbe forti e negative ripercussioni sui settori turistico e commerciale della Valle" .

"Ribadisco in ogni caso - prosegue - che mai è stata presa in considerazione l'ipotesi di installare le gabbie di cattura durante il periodo delle braccate; tutto ciò in una logica di piena e sinergica collaborazione con il Comitato regionale per la gestione venatoria. "Spiace constatare, una volta di più che vengano usate informazioni trasparenti ed esaustive diffuse dall'Assessorato per strumentalizzarle a proprio piacimento, diffondendo disinformazione".



