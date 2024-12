Partecipazioni pubbliche, in Commissione sì al mantenimento

La seconda Commissione 'Affari generali' ha espresso parere favorevole a maggioranza, con l'astensione dei gruppi Lega Vda e Rv, sulla proposta di atto amministrativo che contiene la razionalizzazione periodica al 31 dicembre 2023 delle partecipazioni pubbliche.

L'atto, presentato dalla giunta regionale il 13 novembre, come specifica il presidente della Commissione, Antonino Malacrinò, "sarà portato all'attenzione del Consiglio nell'adunanza del 18 e 19 dicembre. Nella seduta odierna, abbiamo ascoltato in audizione i vertici di Aosta Factor, di Finaosta e di Cva. Il provvedimento, dopo una ricognizione dell'assetto complessivo di tutte le partecipazioni, dirette o indirette, possedute dalla Regione, dispone il loro mantenimento, senza interventi di razionalizzazione".

Malacrinò è stato poi nominato relatore di due disegni di legge presentati dalla giunta regionale il 4 dicembre: il primo detta disposizioni urgenti per lo sviluppo e la flessibilità organizzativa degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta, modificando la legge numero 22 del 2010; il secondo modifica la legge regionale numero 19/2007 in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.



