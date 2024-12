Iscritti 18 punti all'ordine del giorno suppletivo

E' stato integrato da 18 punti l''ordine del giorno del Consiglio Valle, convocato mercoledì 18 e giovedì 19 dicembre.

Per quanto riguarda l'attività amministrativa, è stato iscritto l'atto di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche al 31 dicembre 2023, su cui la seconda Commissione ha espresso parere favorevole a maggioranza oggi.

Saranno inoltre trattate tre interrogazioni a risposta immediata. La prima, depositata dal gruppo Rassemblement Valdôtain, vuole conoscere il cronoprogramma dei lavori al traforo del Monte Bianco; la seconda, del gruppo Progetto civico progressista, chiede le tempistiche per la completa fruibilità della nuova sede dell'Università della Valle d'Aosta, con particolare riferimento all'aula magna; la terza, del gruppo Forza Italia, riguarda la strategia di smaltimento delle liste d'attesa nella sanità regionale.

Gli altri punti iscritti sono rinviati dall'ultima adunanza consiliare.

Vi sono nove mozioni, di cui tre del gruppo Forza Italia: prevenzione del degrado urbano in piazza Severino Caveri ad Aosta; sensibilizzazione della Polizia locale per un maggiore controllo del corretto utilizzo dei monopattini elettrici; predisposizione di adeguate risorse per la ristrutturazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica obsoleti.

Tre le mozioni del gruppo Lega Vallée d'Aoste: impegno del presidente della Regione ad affermare e sostenere la legittima adozione da parte del Governo nazionale di politiche di difesa dei confini nazionali; adozione di linee guida per il sistema di istruzione regionale sulle tematiche dell'educazione affettiva e sessuale; revisione delle normative riguardanti gli eventi culturali e gli spettacoli dal vivo.

Con due mozioni il gruppo Progetto civico progressista chiede l'impegno per l'approvazione da parte del Parlamento di una riforma di legge sulla cittadinanza che includa il principio dello 'Ius Scholae' e sollecita la richiesta al governo nazionale per il riconoscimento a tutti gli effetti dello Stato palestinese.

Il gruppo Rassemblement Valdôtain, con una mozione, invita a destinare risorse per l'indennità sanitaria temporanea al personale della dirigenza sanitaria non medica e alle professioni sanitarie.

All'ordine del giorno figurano anche due interrogazioni e una interpellanza del gruppo Lega Vallée d'Aoste: tempistiche per la riqualificazione della strada regionale n. 47 di Cogne in corrispondenza del castello di Aymavilles; recepimento della legge 'Salva casa' sulla semplificazione edilizia e urbanistica; azioni per prevenire eventuali futuri contenziosi per il riconoscimento delle progressioni economiche dei docenti relative all'anno 2013.

Con una interpellanza il gruppo Progetto civico progressista vuole conoscere gli esiti degli approfondimenti sulle modifiche alla legge regionale 11/2023 in materia di locazioni brevi per finalità turistiche.

Una interpellanza anche per il gruppo Rassemblement Valdôtain per avere informazioni sugli scavi archeologici nella fase di ampliamento dell'ospedale Parini.

Con questa integrazione, all'ordine del giorno della prossima riunione consiliare figurano quindi 51 punti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA