Interrogazioni e interpellanze per l'ultima riunione del 2024

Per discutere un ordine del giorno composto da 33 oggetti, in gran parte interrogazioni e interpellanze, il Consiglio Valle è convocato mercoledì 18 e giovedì 19 dicembre per l'ultima riunione del 2024.

In dettaglio sono state presentate 13 interrogazioni, di cui quattro del gruppo Lega Vda (attivazione di un servizio di vigilanza sulle autolinee del trasporto pubblico locale; ripristino dell'illuminazione pubblica sul tratto della strada regionale n. 37 nel comune di Quart; criticità relative all'accessibilità di persone con disabilità in alcuni alloggi del quartiere Cogne di Aosta; valutazioni sull'obsolescenza delle apparecchiature sanitarie della sanità regionale), cinque dal gruppo Progetto Civico Progressista (ricollocazione di personale socio-sanitario in ruoli amministrativi di enti del comparto; azioni per rispondere alle criticità evidenziate dalla Corte dei conti sul sistema dei controlli interni; caratteristiche dei nuovi impianti di risalita previsti nel comprensorio Monterosa e dettaglio dei costi; verifiche sulla realizzazione dell'edificio The Stone a Breuil-Cervinia; notizie sulla chiusura temporanea del forno crematorio e sulle verifiche effettuate da Arpa), quattro dal gruppo Rassemblement Valdôtain (chiusura di vari tratti autostradali del 6 dicembre 2024; realizzazione di un impianto di idrogeno verde nell'ex area Tecdis di Châtillon; aggiornamenti sul percorso progettuale dell'ampliamento dell'ospedale Parini alla luce della scoperta di una falda acquifera; avanzamento dello studio per la riorganizzazione dei servizi socio-assistenziali del territorio). Inoltre saranno trattate 15 interpellanze e una mozione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA