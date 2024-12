Rassemblement Valdôtain, preoccupazione per limitazioni a Ncc

"Ascoltate le problematiche rappresentate dagli operatori, abbiamo chiesto al governo regionale di tenere informata la conferenza dei capigruppo sugli sviluppi delle azioni che si intendono portare avanti e dei prossimi incontri che si organizzeranno". Così il capogruppo di Rassemblement Valdôtain, Stefano Aggravi, dopo aver partecipato alla conferenza dei capigruppo che stamane ha incontrato una delegazione di operatori del servizio di noleggio con conducente (Ncc) che hanno protestato contro i 'decreti Salvini'.

"Esprimiamo perplessità e preoccupazione su provvedimenti che possono limitare l'iniziativa imprenditoriale - aggiungono i consiglieri di Rassemblement Valdôtain -, così come anche generare effetti negativi per un intero settore, soprattutto in una realtà come la nostra che opera nel turismo e ha grandi problemi nei trasporti. Ci auguriamo che i nostri parlamentari, il presidente della Regione e gli assessori competenti si adoperino nelle sedi deputate per evitare la messa a rischio di imprese e posti di lavoro".



