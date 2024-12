Bertschy, "l'avanzo non è frutto di mancanza di visione"

"L'avanzo di amministrazione non è frutto di mancanza di visione, ma chi conosce il bilancio pubblico sa quali implicazioni comportino le nuove regole di bilancio". Lo ha detto il vicepresidente della Regione e assessore allo Sviluppo economico, formazione e lavoro, trasporti e mobilità sostenibile, Luigi Bertschy, dopo la discussione generale sulla legge di stabilità e sul bilancio di previsione della Regione per il triennio 2025-2027. "Il nostro approccio - ha sottolineato Bertschy durante le repliche degli assessori - è quello di collaborare con la maggioranza e con i cittadini per proporre soluzioni concrete. In questi anni, abbiamo saputo innovare, lavorando seriamente e concretamente.

Concludiamo la Legislatura come gruppo Uv, dando segnali forti: un gruppo che è cresciuto e che ha dato stabilità al governo, amministrando per cinque anni. Per quanto riguarda il mio assessorato, abbiamo sempre lavorato coniugando gli indirizzi del Defr con le azioni legislative e amministrative e collaborando con le strutture per cercare di superare le difficoltà applicative".

L'Assessore agli affari europei, innovazione, Pnrr e politiche nazionali per la montagna, Luciano Caveri, informando l'Aula che il Consiglio europeo ha confermato le nomine dei membri del nuovo Comitato delle Regioni di cui farà parte come titolare, ha segnalato che "nel corso degli incontri delle settimane scorse con il Comitato di vigilanza del Fesr e del Fse abbiamo affinato, con i rappresentanti dello Stato e della Commissione europea, il percorso che ci deve portare a un primo target per raggiungere i risultati previsti nel 2025. Con una delibera sull'Università della Valle d'Aosta abbiamo poi chiuso anche l'Accordo per lo sviluppo e coesione che è firmato ad Aosta dal presidente Testolin con la presidente del Consiglio Meloni".

L'assessore alla Sanità, salute e politiche sociali, Carlo Marzi, ha dichiarato: "A livello politico vogliamo continuare a garantire riforme concrete su leggi inerenti disabilità e povertà, confermando continuità e crescita a livello finanziario". Inoltre "la sanità riceve 460 milioni di euro, con un incremento di 56 milioni rispetto al 2024" ma "la sanità pubblica non si esaurisce con gli stanziamenti: emergono sfide strutturali, come i costi in una regione montana con pochi abitanti e ampi flussi turistici, e un ospedale completo di tutti i reparti in deroga a quanto previsto, grazie alla nostra autonomia".

L'assessore al Turismo, sport e commercio, Giulio Grosjacques, ha evidenziato "l'incremento delle risorse sulla pubblicità e per la partecipazione a saloni e fiere soprattutto in alcune zone delle aree francese e scandinava". Inoltre "stiamo lavorando sulla destagionalizzazione". Riguardo al "piccolo commercio, nel 2024 abbiamo riscontrato 14 aperture e abbiamo sostenuto 151 esercizi con fondi dedicati". A "giugno siamo riusciti ad avere la piena proprietà e disponibilità del marchio cuore" e "nel 2025 ospiteremo grandi manifestazioni nazionali e internazionali".

"Per il 2025, 12 milioni sono destinati al piano di interventi in amministrazione diretta, considerando le mutate esigenze", ha detto l'assessore all'Agricoltura e risorse naturali, Marco Carrel. Inoltre "in agricoltura, accanto ai fondi comunitari, 1,9 milioni finanziano la legge 1/2024 per sostenere piccole aziende escluse dal Csr alle quali va la nostra attenzione. Infine, 1,4 milioni vanno ai consorzi di miglioramento fondiario per manutenzioni straordinarie degli impianti idrici e viabilità, e 2,3 milioni dedicati alle loro spese di gestione".

"In questo bilancio - ha detto l'assessore alle Opere pubbliche, territorio e ambiente, Davide Sapinet -, viene rivolta attenzione al territorio e alla sua fragilità, nei settori importanti che sono le opere idrauliche e il settore idrogeologico di terreno, ma anche per quanto riguarda la rete stradale. Un territorio che quest'anno è stato colpito da un evento importante al quale abbiamo dato risposte immediate da una parte, e sul quale continueremo a dare risposte più strutturate nel prossimo anno, con particolare attenzione alla prevenzione".



