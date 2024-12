Sitrasb, si è dimesso il presidente Edi Avoyer

Edi Avoyer ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di presidente del cda della Sitrasb (Società italiana Traforo Gran San Bernardo), controllata dalla Regione Valle d'Aosta che ne detiene il 63,50% delle quote (la parte restante appartiene alla Sav). Era stato nominato al vertice dall'assemblea della società il 24 maggio 2022.

"Rispetto alle dimissioni presentate dal presidente di Sitrasb - ha detto in Consiglio Valle il presidente della Regione, Renzo Testolin, a seguito di una sospensione dei lavori chiesta per affrontare la questione da Erika Guichardaz (Pcp) - ieri sono state comunicate anche alla segreteria della presidenza e sono state comunicate al vicepresidente della società e al presidente del collegio sindacale della Sitrasb, per motivi personali, quindi si conferma quanto è emerso dalle informazioni giornalistiche".



