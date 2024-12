Restano, "rischio Usl Vda in mano a asse piemontese-ligure"

"Corriamo il rischio di dare la nostra azienda sanitaria in mano ad un asse piemontese-ligure.

Non valorizziamo le menti valdostane. Forse non abbiamo una persona in grado di sedersi alla direzione generale e strategica della nostra sanità. Beh, l'importante è che si faccia bene in sanità e che si raggiungano gli obiettivi. Su questo credo che siamo tutti tutti d'accordo". Lo ha detto il consigliere regionale Claudio Restano (Rassemblement valdotain) intervenendo in aula nella discussione sulle leggi di bilancio e facendo riferimento alla situazione della sanità valdostana.



