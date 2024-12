Manfrin, "un bilancio miope che prenota fondi"

"Siamo di fronte a un bilancio miope che prenota fondi: accantona denaro per sostenere possibili futuri interventi ma se non si riesce a prevedere dove, quando e come intervenire, la programmazione non è efficace". Così il capogruppo della Lega Vda, Andrea Manfrin, durante la discussione generale sulla legge di stabilità e sul bilancio di previsione della Regione per il triennio 2025-2027.

"Gli investimenti sono in calo - ha detto - in quattro settori strategici: salute, lavoro, sviluppo sostenibile e tutela ambiente, trasporti. È evidente una mancanza di attenzione nei confronti dei cittadini valdostani. La maggioranza ci ha sollecitati a indicare cosa avrebbe dovuto cambiare e abbiamo depositato cinque emendamenti che hanno trovato la copertura finanziaria e che propongono interventi concreti e realizzabili".

Manfrin ha sottolineato che "i consumi delle famiglie sono rallentati dall'inflazione e il risparmio è arrivato a livelli storici bassissimi: i prezzi per abitazione, gas, acqua, elettricità e altri combustibili sono in aumento e Aosta è la città più cara dove fare la spesa. Abbiamo presentato un emendamento in favore delle famiglie così come anche per le popolazioni colpite dall'alluvione. Il sostegno attraverso mutui previsto dal governo sarà utile a pochi se non a nessuno: servono dei ristori veri e non delle offerte di indebitamento che si aggiungono ai mutui già contratti.

Proponiamo anche di reintrodurre il prestito sociale d'onore per aiutare persone in seria difficoltà, così come non è più procrastinabile l'estensione dell'indennità di attrattività sanitaria alle oss, clamorosamente dimenticate dal governo regionale ma alle quali si chiede un lavoro durissimo e difficile, con il nostro emendamento verrà riconosciuto loro la stessa dignità degli altri lavoratori della sanità".



