Rassemblement Valdôtain, "sostenere imprese, famiglie e sport"

Agevolazioni fiscali per chi ha figli a carico, esenzioni Irap per le imprese che adottano contratti integrativi, contributi specifici per comitati sportivi e progetti innovativi, ma anche tutela della toponomastica, agevolazioni al ricambio generazionale nelle aziende, un fondo per le agenzie di viaggio e l'introduzione di codici in materia di trasparenza per le società partecipate.

Sono i capisaldi degli emendamenti al bilancio di previsione 2025/2027 depositati dal gruppo di Rassemblement Valdôtain.

"Questi emendamenti rappresentano l'agire politico del gruppo ma anche del movimento politico, un agire pragmatico e soprattutto che vuole cercare di portare nell'ambito della politica valdostana dei temi che sono stati dimenticati", ha detto il capogruppo, Stefano Aggravi, durante una conferenza stampa. "La manovrina che abbiamo proposto - ha aggiunto - ha un peso di meno di un milione sul 2025 e sul 2026 e sul 2027 siamo intorno a 3,5-3,6 milioni. Siamo andati a manovrare laddove era possibile farlo".

Riguardo al sostegno alle famiglie con redditi fino a 28.000 euro, è prevista una detrazione di 200 euro sull'addizionale regionale Irpef per ogni figlio con meno di 16 anni mentre la modifica alle legge sulla toponomastica locale ha l'obiettivo di garantire "una gestione più partecipativa delle denominazioni territoriali".

Il sostegno allo Sport, ha spiegato il consigliere Claudio Restano, riguarda quattro punti, per un totale di 870 mila euro nel triennio: il sostegno al comitato regionale Coni per la formazione di tecnici e atleti (progetto 'Formiamoci e cresciamo insieme nello Sport'); la promozione del ciclismo giovanile per evitare l'esodo di talenti fuori regione (progetto 'Ruote future'); lo sviluppo dell'atletica leggera (progetto 'Atletizziamoci'); il prolungamento fino al 2027 del progetto Children-Under 23 "che arriva solo fino al 2025".

Per agevolare il ricambio generazionale delle imprese sono previsti contributi per consulenze, innovazione, digitalizzazione e formazione. Un fondo speciale annuale da 20 mila euro sosterrà agenzie di viaggio e tour operator nell'adattamento alle nuove normative del settore mentre per le partecipate è prevista l'adesione a codici di comportamento o di autodisciplina in materia di trasparenza. "A queste proposte seguiranno degli ordini del giorno che depositeremo domani e che riguarderanno anche altri temi", ha spiegato Aggravi.



