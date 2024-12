Lega Vda, "da famiglie a sanità,proposte per controbilancio"

"Abbiamo preparato delle proposte per un 'controbilancio', un documento contabile alternativo a quello della maggioranza. Lo stimolo è arrivato dal capogruppo dell'Union valdotaine, che ci aveva invitato ad elaborare proposte e a trovare le risorse per finanziarle. E noi lo abbiamo fatto". Così Andrea Manfrin, capogruppo della Lega Vda in Consiglio Valle, ha presentato le iniziative che saranno portate in aula durante la discussione delle leggi di bilancio.

"Ci siamo concentrati - ha aggiunto - su tre temi: famiglie, imprese e sanità. Per un totale di 23 milioni nel triennio spostati in capitoli diversi da quelli attuali. Chiediamo di ripristinare il 'bon chauffage' per 15 milioni nel triennio, di dare dei ristori alle imprese colpite dall'alluvione (5 milioni) e di stabilizzare le indennità sanitarie da cui ora gli operatori socio-sanitari sono esclusi (3 milioni). Si tratta di proposte concrete". La Lega Vda, inoltre, presenterà anche 10 ordini del giorno su vari temi, dalla casa al lupo, dagli anziani all'università.



